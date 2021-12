ATP Cup 2022, cambia la Russia per la sfida all’Italia. C’è Medvedev, ma che incognite primo singolarista e doppio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nella mattinata italiana, il tardo pomeriggio australiano, è cambiato di molto il Girone B dell’ATP Cup 2022 di tennis, che si terrà a Sydney dall’1 al 9 gennaio: la Russia, testa di serie del raggruppamento in fase di sorteggio, si ritrova così ad avere una formazione rimaneggiata, dunque l’Italia può sorridere. cambiano, infatti, e non di poco, gli equilibri e le forze in campo: per la Russia il singolarista numero 1 resta Daniil Medvedev, ma i problemi nascono alle sue spalle. Non ci saranno Andrey Rublev (positivo al Covid-19), Aslan Karatsev ed Evgeny Donskoy. Il numero 2 russo diventa così Roman Safiullin, numero 167 ATP, che giocherà il primo singolare contro Jannik Sinner, mentre il terzo giocatore russo a Sydney sarà il numero 269 del mondo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nella mattinata italiana, il tardo pomeriggio australiano, èto di molto il Girone B dell’ATP Cupdi tennis, che si terrà a Sydney dall’1 al 9 gennaio: la, testa di serie del raggruppamento in fase di sorteggio, si ritrova così ad avere una formazione rimaneggiata, dunque l’Italia può sorridere.no, infatti, e non di poco, gli equilibri e le forze in campo: per lailnumero 1 resta Daniil, ma i problemi nascono alle sue spalle. Non ci saranno Andrey Rublev (positivo al Covid-19), Aslan Karatsev ed Evgeny Donskoy. Il numero 2 russo diventa così Roman Safiullin, numero 167 ATP, che giocherà ilsingolare contro Jannik Sinner, mentre il terzo giocatore russo a Sydney sarà il numero 269 del mondo ...

Advertising

FiorinoLuca : Novak #Djokovic si cancella dall’ATP Cup. La Serbia parteciperà senza di lui. Francia ammessa con Humbert, si tira… - MariaLu91149151 : RT @paoloangeloRF: Berrettini e Sinner in allenamento insieme a Sydney per preparare l’ATP Cup - MiriamCancelli2 : RT @SkyTG24: Tennis Atp Cup, è ufficiale: Djokovic non ci sarà in Australia - StefanosBetting : RT @FiorinoLuca: Rose in ATP Cup aggiornate a mercoledì 29 dicembre ?? - sportmediaset : #Djokovic rinuncia all'Atp Cup: Australian Open sempre più a rischio. #SportMediaset -