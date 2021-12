ATP Cup 2022, cambia il girone dell’Italia! L’Austria si ritira, entra la Francia. Russia rimaneggiata (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Autentico marasma di cambiamenti in ATP Cup nel corso della mattina, la maggior parte dei quali riguarda il girone B, quello dell’Italia. Si sapeva che ci sarebbero state comunicazioni in tempi brevi, tra situazioni oscure e positivi al Covid-19 ancora non rimossi dall’elenco ufficiale delle squadre. Il quadro totale, però, risulta in uno stravolgimento completo delle forze in campo. Innanzitutto, per la Russia dei big resta il solo Daniil Medvedev. Il numero 2 del mondo, infatti, deve fare a meno del sostegno di Andrey Rublev (Covid-19), Aslan Karatsev e Evgeny Donskoy, che hanno rinunciato in blocco. Al loro posto entra il numero 269 del mondo Evgeniy Karlovskiy, e l’unico che resta dove già si trova è Roman Safiullin, numero 167 che si ritrova a diventare secondo singolarista per necessità. Non finisce qui: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Autentico marasma dimenti in ATP Cup nel corso della mattina, la maggior parte dei quali riguarda ilB, quello dell’Italia. Si sapeva che ci sarebbero state comunicazioni in tempi brevi, tra situazioni oscure e positivi al Covid-19 ancora non rimossi dall’elenco ufficiale delle squadre. Il quadro totale, però, risulta in uno stravolgimento completo delle forze in campo. Innanzitutto, per ladei big resta il solo Daniil Medvedev. Il numero 2 del mondo, infatti, deve fare a meno del sostegno di Andrey Rublev (Covid-19), Aslan Karatsev e Evgeny Donskoy, che hanno rinunciato in blocco. Al loro postoil numero 269 del mondo Evgeniy Karlovskiy, e l’unico che resta dove già si trova è Roman Safiullin, numero 167 che si ritrova a diventare secondo singolarista per necessità. Non finisce qui: ...

