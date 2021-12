Atlus: nel 2022 arriverebbe un nuovo gioco “pilastro” per la compagnia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra le aspirazioni delle più importanti figure all’interno di Atlus emerge anche la rivelazione di un nuovo gioco che nel 2022 diventerebbe una parte fondamentale su cui si baserà l’azienda Come ogni fine dell’anno, anche stavolta su Famitsu vengono raggruppati i pensieri, le aspirazioni e le ambizioni delle più importanti figure videoludiche nipponiche. Queste personalità vanno ad esprimere le loro aspettative nei confronti del nuovo anno, commentando anche le vicende che hanno caratterizzato quello che sta per giungere al termine. Tra le persone intervistate risultano anche Naoki Yoshida, il producer di Final Fantasy XVI che ha dovuto dare di recente delle notizie piuttosto deludenti per i fan riguardo il titolo; vi è poi anche Kojima, il quale accenna di star lavorando a due nuovi ambiziosi ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra le aspirazioni delle più importanti figure all’interno diemerge anche la rivelazione di unche neldiventerebbe una parte fondamentale su cui si baserà l’azienda Come ogni fine dell’anno, anche stavolta su Famitsu vengono raggruppati i pensieri, le aspirazioni e le ambizioni delle più importanti figure videoludiche nipponiche. Queste personalità vanno ad esprimere le loro aspettative nei confronti delanno, commentando anche le vicende che hanno caratterizzato quello che sta per giungere al termine. Tra le persone intervistate risultano anche Naoki Yoshida, il producer di Final Fantasy XVI che ha dovuto dare di recente delle notizie piuttosto deludenti per i fan riguardo il titolo; vi è poi anche Kojima, il quale accenna di star lavorando a due nuovi ambiziosi ...

Advertising

tuttoteKit : #Atlus: nel 2022 arriverebbe un nuovo gioco 'pilastro' per la compagnia #tuttotek - AtlusITno : 2. Kazuhisa Wada Hades, Come respingere i piccioni (film JP tratto dal romanzo di Shogo Sato) e Orochinyu (youtube… - GameXperienceIT : Atlus rilascerà un gioco 'importante' nel 2022: si tratta di Persona 6? - infoitscienza : Persona 6 o un gioco tutto nuovo? Atlus ha in programma il lancio di un importante titolo nel 2022 - infoitscienza : Atlus ha un grosso gioco in uscita nel 2022: è Persona 6? -