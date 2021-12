Atletico Mineiro: Jorge Jesus è il prescelto per sostituire Cuca sulla panchina (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo la stampa brasiliana, sarebbe forte l’interesse dell’Atletico Mineiro su Jorge Jesus, che ha risolto il proprio contratto con il Benfica. Il club carioca, infatti, è alla ricerca di un nuovo tecnico dopo l’addio per motivi personali di Cuca. Jesus, che in passato alla guida del Flamengo ha centrato l’accoppiata Libertadores-campionato, si sarebbe preso un po’ di tempo per valutare la proposta. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo la stampa brasiliana, sarebbe forte l’interesse dell’su, che ha risolto il proprio contratto con il Benfica. Il club carioca, infatti, è alla ricerca di un nuovo tecnico dopo l’addio per motivi personali di, che in passato alla guida del Flamengo ha centrato l’accoppiata Libertadores-campionato, si sarebbe preso un po’ di tempo per valutare la proposta. SportFace.

