Atletica | i campionati italiani assoluti si terranno a Roma dal 24 al 26 giugno 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Idisiallo stadio Olimpico didopo 23 anni di assenza. La manifestazione andrà in scena nelle giornate del 24,25 e 26. La scelta della Capitale – votata a maggioranza – apre di fatto il lungo percorso verso gli Europei del 2024, segnato anche dal ritorno a casa del Golden Gala (in calendario al 9). Contestualmente alla scelta di, è stata votata una delibera d’indirizzo per valutare prioritariamente, nei prossimi due anni, le candidature di Molfetta e Spezia all’organizzazione della manifestazione. Insieme agli, definite altre sedi di campionato federale (di seguito le principali assegnazioni): Firenze ospiterà la ...