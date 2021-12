Atletica | approvata l' adesione di Roma Capitale alla fondazione EuroRoma 2024

(Di mercoledì 29 dicembre 2021), 29 dic. - (Adnkronos) -l'diEuro' che gestirà l'organizzazione dei Campionati EuropeidiLeggera a, di cui fanno già parte anche il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio, Sport&Salute Spa, Coni e Fidal (Federazione Italiana DiLeggera). “Organizzare ai Campionati europei dileggera – ha commentato l'Assessore ai Grandi Eventi, Turismo e Sport, Alessandro Onorato - sarà una straordinaria opportunità per rilanciare l'immagine sportiva, turistica e promozionale della nostra città. Sono i grandi eventi come ...

Roma, 29 dic. – (Adnkronos) – Approvata l'adesione di Roma Capitale alla 'Fondazione EuroRoma 2024' che gestirà l'organizzazione dei Campionati Europei 2024 di Atletica Leggera a Roma, di cui fanno ...