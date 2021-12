Atletica | 65° Campaccio | al via Ghebreyohannes e Chebet | l’Italia punta su Battocletti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cresce l’attesa per la gara femminile del2022, messo in luce dal progetto federale denominato “Non-Stadia Event Role Modelling Through a Gender Balanced Approach” e co-finanziato da EA nell’ambito del Member Federation Support Programme. Progetto che approfonderemo nei prossimi giorni. In gara si sfideranno alcune delle atlete più importanti del panorama mondiale come l’eritrea Daniel Rahel, vincitrice a metà novembre del cross di Atapuerca, e la keniana Beatrice, che le arrivò alle spalle con un ritardo di solo 1”. Riflettorinti anche sull’altra keniana Eva Cherono, vincitrice del cross di Alcobendas e seconda al cross di Atapuerca nel 2019. Tra le possibili vincitrici anche la 25enne etiope Dawit Seyaum, primatista mondiale dei 5000 metri road con 14’39” in gara mista uomini ...