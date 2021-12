Assotutela | Maritato | raccolta rifiuti flop nonostante promesse e annunci

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma – “Non vorremmo sembrare profetici ma, quando ieri abbiamo descritto le condizioni delle strade romane invase dai, sapevamo benissimo dove saremmo andati a parare. Tutto quello che abbiamo raccontato, è stato confermato il giorno dopo, seppur con velate allusioni e i bizantinismi del linguaggio politico, proprio dal sindaco Gualtieri, in conferenza stampa”. Lo dichiara il presidente di, Michel, che sottolinea: “Il primo cittadino ha ammesso candidamente che, seppure siano stati messi in atto interventi importanti c’è ancora molto da fare e che rimangono criticità in moltissimi quartieri. In sintesi: l’impegno del primo cittadino, di pulire Roma entro Natale si è rivelato un vero”, attacca il presidente. “Sul piano distraordinario sono stati investiti 40 ...