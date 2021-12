Assegno temporaneo, scadenza domande 31 dicembre: da 167,5 a 217,8 per ciascun figlio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’Assegno temporaneo è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. Si tratta dell'Assegno ponte prima dell'Assegno unico, la misura prevista da gennaio 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 312021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogniminore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. Si tratta dell'ponte prima dell'unico, la misura prevista da gennaio 2022. L'articolo .

spighissimo : @maker1975 @lustroma Guarda che è più di un anno che stanno andando avanti con l'approvazione dell'assegno unico...… - NadiaSimone13 : @INPS_it Buongiorno, quando l'assegno temporaneo di dicembre su rdc? Grazie - wam_the : Pagamento assegno unico dicembre, caos INPS: slitta a gennaio - infoitinterno : Assegno temporaneo Inps per i figli: ecco che cos'è, a chi spetta e come fare per ottenere il contribu - infoitinterno : Assegno temporaneo Inps per i figli: ecco che cos'è, a chi spetta e come fare per ottenere il contribu -