Assegno invalidità, riconosciuto a lavoratore parziale con reddito che non supera 4.931 euro all’anno. Messaggio Inps (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con il Messaggio 4689 del 28 dicembre, l'Inps chiarisce sugli invalidi parziali e il diritto a usufruire del beneficio per chi ha un reddito annuale di non più di 4.931 euro. Con lo stesso avviso l'Inps annulla il Messaggio del 14 ottobre scorso con il quale si predisponeva l'erogazione dell'Assegno soltanto a chi lavorativamente inattivo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con il4689 del 28 dicembre, l'chiarisce sugli invalidi parziali e il diritto a usufruire del beneficio per chi ha unannuale di non più di 4.931. Con lo stesso avviso l'annulla ildel 14 ottobre scorso con il quale si predisponeva l'erogazione dell'soltanto a chi lavorativamente inattivo. L'articolo .

