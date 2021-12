Asl Bari, i dati sul corona virus nelle scuole prima delle vacanze Si considerano sottostimati (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Resta elevata la circolazione del virus nelle scuole: sono 162 i casi registrati fra il 20 e il 26 dicembre, sostanzialmente in linea con i 204 positivi rilevati nella settimana precedente. “Il dato potrebbe essere anche sottostimato – spiega Sara De Nitto, referente Covid scuole Dipartimento di prevenzione della ASL – continuano ad arrivare in queste ore segnalazioni precedenti alla chiusura degli istituti e delle segreterie per via delle Feste di Natale. Questo significa – aggiunge – che ci sono casi in più e che la circolazione del virus continua ad essere significativa nelle classi”. Stando al monitoraggio fornito dal team Covid scuole dell’Epidemic Intelligence ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Resta elevata la circolazione del: sono 162 i casi registrati fra il 20 e il 26 dicembre, sostanzialmente in linea con i 204 positivi rilevati nella settimana precedente. “Il dato potrebbe essere anche sottostimato – spiega Sara De Nitto, referente CovidDipartimento di prevenzione della ASL – continuano ad arrivare in queste ore segnalazioni precedenti alla chiusura degli istituti esegreterie per viaFeste di Natale. Questo significa – aggiunge – che ci sono casi in più e che la circolazione delcontinua ad essere significativaclassi”. Stando al monitoraggio fornito dal team Coviddell’Epidemic Intelligence ...

Advertising

Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Covid nelle scuole, tra il 20 ed il 26 dicembre 162 i casi registrati nella Azienda Sanitar… - daBitonto : #Vaccinazioni pediatriche a sportello, gli open day della ASL di #Bari per incentivare la campagna vaccinale in fav… - Borderline_24 : #Bari, ancora elevata la circolazione del virus nelle scuole: boom nella primaria - AmbienteRisorse : Ambienti: Vaccinazioni pediatriche a sportello, gli open day della ASL di Bari - ledicoladelsud : ???? ???????????????? ?????????????????? Fino al 5 gennaio, vaccinazioni a sportello per la fascia d’età 5-11 anni a Mola di Bari, Tri… -