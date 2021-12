Asia Napoli, nel 2022 400 assunzioni e un nuovo impianto di compostaggio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “L’Asia ha bisogno di forza lavoro. Il 2022 sarà l’anno in cui sbloccheremo il concorso per 400 unità fermo da tempo”. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi durante la conferenza stampa di fine anno. La società del Comune che si occupa della gestione dei rifiuti “ha bisogno anche di una riorganizzazione, serve – ha detto il primo cittadino – una moderna AZIENDA dei rifiuti capace di gestire l’intero ciclo”. “Abbiamo dato un segnale importante – ha ricordato Manfredi – con l’approvazione del progetto del sito di compostaggio a Ponticelli. Questo ci consentirà di ridurre i costi dello smaltimento dell’umido”. L’impianto di Napoli Est “è tecnologicamente molto avanzato – ha spiegato il sindaco -, è un impianto sicuro e assolutamente sostenibile che sarà ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “L’ha bisogno di forza lavoro. Ilsarà l’anno in cui sbloccheremo il concorso per 400 unità fermo da tempo”. Lo ha annunciato il sindaco diGaetano Manfredi durante la conferenza stampa di fine anno. La società del Comune che si occupa della gestione dei rifiuti “ha bisogno anche di una riorganizzazione, serve – ha detto il primo cittadino – una moderna AZIENDA dei rifiuti capace di gestire l’intero ciclo”. “Abbiamo dato un segnale importante – ha ricordato Manfredi – con l’approvazione del progetto del sito dia Ponticelli. Questo ci consentirà di ridurre i costi dello smaltimento dell’umido”. L’diEst “è tecnologicamente molto avanzato – ha spiegato il sindaco -, è unsicuro e assolutamente sostenibile che sarà ...

Advertising

fattidinapoli : Napoli: Vomero invasa dai rifiuti. ASIA batti un colpo - - sudreporter : #Napoli, la vergogna dei #rifiuti non raccolti: @GaeManfredi scarica i manager dell'azienda igiene urbana al collas… - Naples___ : Migliaia di Giovani disoccupati in tutta Napoli e Provincia mentre sui Camion dell'Asia lavora personale non adatto… - rep_napoli : Rifiuti in strada a Napoli, l'ira di Manfredi: 'Via i cumuli, la gestione dell'Asìa non funziona' [di Alessio Gemma… - rep_napoli : Rifiuti in strada a Napoli, l'ira di Manfredi: 'Via i cumuli, la gestione dell'Asìa non funziona' [di Alessio Gemma… -