Ascolti tv martedì 28 dicembre | Meraviglie | Sissi | Un’ora sola vi vorrei

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)tv28: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,282021? Su Rai 1 va in onda. Su Rai 2vi. Su Rai 3 La famiglia Addams. Su Rete 4 The Bourne Supremacy. Su Canale 5. Su Italia 1 Le Iene presentano: giallo di Ponza. Su La7 Un colpo perfetto. Ma chi ha totalizzato i maggioritv282021? Di seguito tutti i dati.tv 282021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime time I dati Auditel ...

Advertising

CorriereCitta : #AscoltiTv martedì 28 dicembre 2021: Sissi, Meraviglie-La penisola dei tesori, Le Iene, La famiglia Addams, dati Au… - zazoomblog : Ascolti tv ieri martedì 28 dicembre dati auditel e share: chi ha vinto? - #Ascolti #martedì #dicembre #auditel - Barbara20993343 : @Stregatto9 Ma tu ascolti gli altri??... ...ma che te frega di ciò che dicono! Buon Martedì Antonella ....????????? - fpmeuron : - infoitcultura : Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 21 dicembre 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti martedì

... la sovrana dell'Impero Austro - Ungarico, diventa una serie tv evento che in Germania ha già sbancato gli: il costume drama s'intitola Sissi e andrà in onda su Canale 5 da28 ...Yellowstone 4 su Sky Atlantic giunge al giro di boa con gli episodi in onda28 dicembre in prima visione assoluta per l'Italia: la serie di Taylor Sheridan record d'negli Stati Uniti è in onda in esclusiva nel nostro Paese sul canale 110 di Sky oltre che on ...