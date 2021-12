Ascolti TV | Martedì 28 Dicembre 2021 Sissi 16 7% tiene testa a Meraviglie 17% Bene Brignano 7 7%

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le- Alberto Angela Nella serata di ieri,28, su Rai1 il ritorno di– La Penisola dei Tesori ha appassionato 3.415.000 spettatori pari al 17%. Su Canale 5 l’esordio della nuova serieha raccolto davanti al video 3.383.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 - dalle 21.42 all’1.10 – Le Iene – Il Giallo di Ponza ha intrattenuto 1.318.000 spettatori (8.4%). Su Rai3 La Famiglia Addams ha raccolto davanti al video 842.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 The Bourne Supremacy totalizza un a.m. di 810.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Flawless – Un Colpo Perfetto ha registrato 568.000 spettatori con uno share del 2.8%. ...

