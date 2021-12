Ascolti tv ieri, guardano tutti dall’alto. Che bella sorpresa! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ascolti tv ieri, lui è sempre in cima alla classifica con i suoi programmi infallibili, gli altri seguono a ruota: ecco gli indici di gradimento. Sembra la notte prima degli… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 29 dicembre 2021)tv, lui è sempre in cima alla classifica con i suoi programmi infallibili, gli altri seguono a ruota: ecco gli indici di gradimento. Sembra la notte prima degli… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Musicmyfstlove : RT @starkboy__: Raga stiamo salendo, ascolti superiori rispetto a ieri. Dobbiamo spingere, non molliamo #sognialcieloORO - C71495306 : RT @starkboy__: Raga stiamo salendo, ascolti superiori rispetto a ieri. Dobbiamo spingere, non molliamo #sognialcieloORO - homesickfeel : RT @starkboy__: Raga stiamo salendo, ascolti superiori rispetto a ieri. Dobbiamo spingere, non molliamo #sognialcieloORO - saraadiss : RT @starkboy__: Raga stiamo salendo, ascolti superiori rispetto a ieri. Dobbiamo spingere, non molliamo #sognialcieloORO -