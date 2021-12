Ascolti Tv di ieri 28 dicembre 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ascolti Tv di ieri 28 dicembre 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share del 28 dicembre per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli Ascolti di ieri. daytime mattina L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021)Tv di28: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 28per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata difino a quella della. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiL'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

arcobalenietnei : Trrionfale successo di ascolti ieri per la prima puntata della serie 'Sissi' (3,4 milioni e 17% di share). Risultat… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 28 dicembre 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - isognidisarah : RT @starkboy__: Sogni al cielo è risalita alla #186 (+6) su Spotify con 39.425 ascolti (ieri ne aveva 37k). Dai domani dobbiamo superare i… - annasgariglia : RT @ClaudiaGiunti: Seguite sempre #LoveIsInTheAir su canale 5 in diretta per far salire gli ascolti e poi su Mediaset Infinity per far sali… - miriana4ever : RT @starkboy__: Sogni al cielo è risalita alla #186 (+6) su Spotify con 39.425 ascolti (ieri ne aveva 37k). Dai domani dobbiamo superare i… -