Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 28 dicembre 2021

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Idei programmi più visti di28, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il documentario del ciclo Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha totalizzato in media 3415 spettatori (17.00% di share). La serie tv Sissi su Canale5 ha conquistato in media 3383 spettatori (share 16.66%), mentre lo speciale Le Iene Presentano: il giallo di Ponza su Italia1 ha realizzato 1318 spettatori (8.42%). Su Rai2 il programma Un’ora sola vi vorrei ha portato a casa 1719 spettatori (7.73%), mentre il film The Addams Family su Rai3 ne ha avuti 842 spettatori (3.71%). Su Rete4 il film The Bourne Supremacy ha totalizzato 810 spettatori (3.90%) e su La7 film Flawless – Un ...