Ascolti tv 28 dicembre 2021 analisi: "Meraviglie" sorprende meno ma precede l'inedita "Sissi". Brignano supera lo speciale de Le Iene, De Martino no (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ascolti al top: Tg1 a 5,415 milioni e 24,4%. "I Soliti Ignoti" a 4,976 milioni e 20,9%. Tg5 a 4,459 milioni e 19,9%. Belle novità nel cuore delle feste sulle ammiraglie con – incredibile a dirsi – tutti i talk politici di prima serata a riposo. Su Rai1 è andata in onda la prima puntata di Meraviglie, la penisola dei tesori; alle prese con la inedita miniserie Sissi, in prima visione su Canale5. E' stata questa la partita chiave di martedì 28 dicembre, in una prima serata ricca di opzioni, considerato il periodo: Un'ora sola vi vorrei con la comicità di Enrico Brignano su Rai2; l'animazione noir de La Famiglia Addams su Rai3; Le Iene su Italia1 (speciale sul giallo di Ponza); un action cult (The Bourne Supremacy) su Rete 4. Ha completato la griglia il giallo cult Un ...

