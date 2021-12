AS Roma | Bove | Darboe e Zalewski rinnovano il contratto

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’ASha annunciato, con una nota sul proprio sito ufficiale, il rinnovo didi tre giovani giocatori. “Edoardo, Ebrimae Nicolahanno prolungato il proprio rapporto con il Club dopo aver fatto il loro ingresso in pianta stabile in Prima Squadra nel corso del 2021.si sono legati allafino al 30 giugno 2025.ha rinnovato fino al 30 giugno 2026?. SportFace.

e Zalewski si sono legati alla Roma fino al 30 giugno 2025. Darboe ha rinnovato fino al 30 giugno 2026."Il prolungamento di questi contratti è esemplificativo della politica adottata dal Club ...