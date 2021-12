Arriva un’offerta faraonica per Scamacca: duello spietato tra due big di Serie A! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Arriva un’offerta faraonica per Scamacca. Stando a quanto riportato in prima pagina da La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe intenzione di fare sul serio per Gianluca Scamacca, dando vita ad un vero e proprio braccio di ferro con la Juventus. Scamacca Sassuolo CalciomercatoIn seguito alla prima offerta da parte dei bianconeri di circa 40 milioni presentata al Sassuolo, la società nerazzurra avrebbe rilanciato offrendo non meno di 45 milioni con l’intento di prelevare il giovane attaccante solamente a giugno. Il Sassuolo sarebbe interessato a Pinamonti e Pirola che potrebbero rientrare nell’affare. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021)per. Stando a quanto riportato in prima pagina da La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe intenzione di fare sul serio per Gianluca, dando vita ad un vero e proprio braccio di ferro con la Juventus.Sassuolo CalciomercatoIn seguito alla prima offerta da parte dei bianconeri di circa 40 milioni presentata al Sassuolo, la società nerazzurra avrebbe rilanciato offrendo non meno di 45 milioni con l’intento di prelevare il giovane attaccante solamente a giugno. Il Sassuolo sarebbe interessato a Pinamonti e Pirola che potrebbero rientrare nell’affare. Matteo Brignone

Advertising

infoitsport : Dopo gli inglesi e i sauditi del fondo sovrano Pif, arriva un'offerta dagli Stati Uniti per l'Inter - yassassin1199 : RT @LaStampa: Dopo gli inglesi e i sauditi del fondo sovrano Pif, arriva un’offerta dagli Stati Uniti per l’Inter - LaStampa : Dopo gli inglesi e i sauditi del fondo sovrano Pif, arriva un’offerta dagli Stati Uniti per l’Inter - LaStampa : Dopo gli inglesi e i sauditi del fondo sovrano Pif, arriva un’offerta dagli Stati Uniti per l’Inter - SanPietro007 : @giampdisan @capuanogio perché allora a Dybala un’offerta del genere non arriva è tanto più scarso di Insigne? -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva un’offerta Dopo gli inglesi e i sauditi del fondo sovrano Pif, arriva un'offerta dagli Stati Uniti per l'Inter La Stampa