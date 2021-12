Arriva il nuovo vaccino “low cost”, si chiama Corbevax e nel suo dna c’è anche un po’ d’Italia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un nuovo vaccino “low cost” per tutto il mondo. Con un po’ di dna italiano. Il vaccino creato negli Stati Uniti dal Texas Children’s Hospital e dal Baylor College of Medicine, ha ottenuto l’autorizzazione per l’uso d’emergenza in India. Il nuovo vaccino, denominato Corbevax, è stato testato in 2 trial che hanno coinvolto tremila volontari, come ha reso noto il Texas Children’s Hospital. Nei test, non sono stati segnalati eventi avversi gravi. I soggetti vaccinati hanno sviluppato una risposta immunitaria associabile a una protezione del 90% contro il coronavirus “originale” e dell’80% contro la variante Delta per quanto riguarda il Covid sintomatico. Il farmaco, come riporta l’Adnkronos, è frutto del lavoro coordinato dal professor Peter Hotez e dalla professoressa ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un“low” per tutto il mondo. Con un po’ di dna italiano. Ilcreato negli Stati Uniti dal Texas Children’s Hospital e dal Baylor College of Medicine, ha ottenuto l’autorizzazione per l’uso d’emergenza in India. Il, denominato, è stato testato in 2 trial che hanno coinvolto tremila volontari, come ha reso noto il Texas Children’s Hospital. Nei test, non sono stati segnalati eventi avversi gravi. I soggetti vaccinati hanno sviluppato una risposta immunitaria associabile a una protezione del 90% contro il coronavirus “originale” e dell’80% contro la variante Delta per quanto riguarda il Covid sintomatico. Il farmaco, come riporta l’Adnkronos, è frutto del lavoro coordinato dal professor Peter Hotez e dalla professoressa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La pandemia sta bloccando di nuovo turismo e ristorazione. L'allarme arriva dalla Confesercenti che stima, senza un… - fattoquotidiano : LA CATASTROFE TAMPONI Siamo fondamentalmente un gregge di pecore lasciate libere per festeggiare il Natale e il nuo… - AurelianoStingi : Arriva un nuovo vaccino sul mercato: Nuvaxoid (Novavax). Non è l’unico proteico esistente, cerchiamo di capire come… - SecolodItalia1 : Arriva il nuovo vaccino “low cost”, si chiama Corbevax e nel suo dna c’è anche un po’ d’Italia… - xvalespx : RT @tommibatti00: 'La #concorrenza arriva in #Francia: guida al nuovo #Frecciarossa Milano-Parigi' Oggi il mio nuovo articolo per @AlterTh… -