Arrestato pakistano a Bari che inneggiava alla jihad sui social

Leggi su agi

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) AGI - Un cittadino, il 31enne Arslan Faiz, è statocon l'accusa di istigazione a delinquere aggravata dfinalità di terrorismo. L'uomo era stato fermato ail 15 dicembre scorso dai carabinieri del Ros: il fermo emesso dprocura distrettuale antimafia e antiterrorismo di L'Aquila è stato convalidato dal giudice e il gip del capoluogo abruzzese ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare. Lo straniero, residente a Francavilla al Mare (Chieti) da circa tre anni e impiegato come auto lavaggista, era stato colpito il 18 agosto scorso dal provvedimento di espulsione dal territorio nazionale per ordine e sicurezza pubblica, emesso dal prefetto di Chieti, e si trovava in attesa dell'esecuzione del rimpatrio coattivo. Gli investigatori gli contestano una intensa “attività di ...