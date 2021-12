(Di mercoledì 29 dicembre 2021)nel mondo arbitrale. Dopo settimane di riflessione, la Federcalcio ha deciso di aprire untematico (non è ancora chiaro se in tv o web) interamenteall'AIA come riportato...

Pall_Gonfiato : Arbitri, ecco la svolta: un canale dedicato dove spiegare gli episodi e le decisioni prese - Collina e il VAR: ecco il pensiero del presidente della Commissione Arbitri FIFA - #PierluigiCollina è il primo italiano ad essere già sicuro di partecipare al Mondiale #Qatar2022. Sarà capo degli arbitri.

perché il gol del Milan era da annullare": parla il capo degli. Stop alle polemiche? Non proprio...Commenta per primo Pierluigi Collina , responsabile degliper la Fifa, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport per fare il punto tra VAR ... se poi accadeche la Var arriva in ...Da metà gennaio 2022 il designatore Rocchi illustrerà le azioni più controverse del weekend in un canale web o tv sotto l'egida della Figc: da decidere la cadenza degli interventi.AIA e Federcalcio dietro al progetto. L’idea sarebbe di partire già a gennaio. Trentalange: “Per il bene del calcio” ...