Advertising

Mauro26739276 : RT @GeMa7799: Manovra approvata di corsa. Draghi e Franco danno buca alla Camera. La Camera conferma la fiducia al governo con 414 voti fa… - francogarna : Approvata la Manovra: ok in Aula alla fiducia ma cresce il malumore - marcizzi6 : RT @GeMa7799: Manovra approvata di corsa. Draghi e Franco danno buca alla Camera. La Camera conferma la fiducia al governo con 414 voti fa… - Tizy39781912 : RT @GeMa7799: Manovra approvata di corsa. Draghi e Franco danno buca alla Camera. La Camera conferma la fiducia al governo con 414 voti fa… - MarcoMa09959502 : RT @GeMa7799: Manovra approvata di corsa. Draghi e Franco danno buca alla Camera. La Camera conferma la fiducia al governo con 414 voti fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Approvata Manovra

Con 414 voti favorevoli la Camera dei Deputati ha approvato ladel 2022. Quali sono i dettagli. La legge di bilancio relativa all'anno 2022 è statadalla Camera dei deputati con 414 voti favorevoli. Sono 47 i voti contrari, mentre uno si è ...La legge di bilancio del governo Draghi è approdata a Montecitorio, dove il governo ha posto la questione di fiduciadall?Aula. Nel testo, il rifinanziamento dei bonus energetici per l'edilizia e per altre agevolazioni, il taglio dell'Irpef, la lotta alle delocalizzazioni aziendaliAnche alla Camera la maggioranza conferma la fiducia al governo con 414 voti favorevoli. Ma cresce il malumore per il «metodo», con tempi ...Via libera dalla Camera alla fiducia posta dal governo alla Manovra 2022 con 414 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto ...