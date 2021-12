Ape Sociale, pensione anticipata anche per i docenti e collaboratori della primaria. La Ragioneria lancia l’allarme: “Costi troppo elevati” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Oltre agli insegnanti della scuola dell’infanzia, dal 2022 anche i maestri e i collaboratori scolastici della primaria, rientreranno tra i lavoratori usuranti L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Oltre agli insegnantiscuola dell’infanzia, dal 2022i maestri e iscolastici, rientreranno tra i lavoratori usuranti L'articolo .

Advertising

Mov5Stelle : Da anni ci adoperiamo per garantire maggiori diritti e tutele ai lavoratori edili. Ora grazie a una norma che sarà… - carlosibilia : Grazie a una norma che sarà inserita nella legge di Bilancio i lavoratori edili potranno aderire all’Ape sociale co… - TerrinoniL : Ape Sociale 2022: requisiti, scadenze, importi e novità per l’anticipo della pensione - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #APEsocial L’Ape social 2021 è un anticipo pensionistico sociale prorogato in Legge di… - moneypuntoit : ?? Ape Sociale 2022: requisiti, scadenze, importi e novità per l'anticipo della pensione ?? -