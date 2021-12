Ansia Covid in Coppa d’Africa: tre giocatori positivi nell’Algeria (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tegola per l’Algeria DI Adam Ounas che a poco meno di due settimane dall’esordio in Coppa d’Africa, competizione che si terrà in Camerun, la Federazione ha annunciato la positività al Covid-19 di tre calciatori algerini. I giocatori positivi sono Youcef Belaili, Houcine Benayada e Mohamed Amine Tougai. I tre sono già in isolamento e si uniranno alla selezione una volta negativizzati. Ansia dunque anche per Adam Ounas e di conseguenza per tutti coloro che prenderanno parte al torneo che non sembra essere cominciato con il piede giusto. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tegola per l’Algeria DI Adam Ounas che a poco meno di due settimane dall’esordio in, competizione che si terrà in Camerun, la Federazione ha annunciato latà al-19 di tre calciatori algerini. Isono Youcef Belaili, Houcine Benayada e Mohamed Amine Tougai. I tre sono già in isolamento e si uniranno alla selezione una volta negativizzati.dunque anche per Adam Ounas e di conseguenza per tutti coloro che prenderanno parte al torneo che non sembra essere cominciato con il piede giusto.

Advertising

ansia_tw : @HuffPostItalia Cioè lui vaccinato si becca il COVID ma mette sull’avviso chi ritiene inutile vaccinarsi… è bellissimo ?? - beatsachemical : tutta sta situazione del covid mi sta facendo venire un’ansia pazzesca - rinocimini : RT @labbradiveleno: l'ansia che mi sta trasmettendo questo periodo tra covid sessione feste finite vorrei semplicemente ibernarmi - GandalfGrigioOf : @Babicat74 sostanzialmente solo raffreddore. forse un po' di male alle ossa zona sterno ma non escludo sia ansia… - valecarraro99 : Ho già le valigie pronte per salire in montagna fino al 3 ma sono completa bloccata per l’ansia del covid (che al m… -