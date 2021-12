Anche Al Bano colpito dal covid | salta il Capodanno in Musica di Canale 5

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Niente da fare per Al, dopo lo sfortunato percorso a Ballando con le stelle, con l’infortunio della sua maestra, questa volta è il cantante ad avere un problema. Alha rivelato pochi minuti fa sui social, di aver contratto il19. Lo ha spiegato con un video,per assicurare tutti sulle sue condizioni di salute. Sta abbastanza bene, essendo vaccinato, al momento, questo maledetto virus non lo ha piegato. Purtroppo però non potrà essere al fianco di Federica Panicucci per ilindi5. Mediaset puntava tanto su Alche non era semplice ospite del programma di5 ma un vero e proprio protagonista al fianco della conduttrice. Insomma il 2021 si chiude nel peggiore dei modi per Al ...