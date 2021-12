Anas, strade da rifare: bandi per 395 milioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Prosegue l’impegno di Anas Spa(gruppo FS Italiane) nell’aumentare la sicurezza della propria rete con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di due bandi di gara per un valore complessivo a base di gara di oltre 395 milioni di euro riguardanti 250 milioni di euro per lavori di potenziamento e riqualificazione dell’itinerario E45 “Orte Mestre”; oltre 145 milioni di euro per lavori di adeguamento del tratto a quattro corsie fra Grosseto e Siena – Lotto 9 e il relativo servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera per l’itinerario della Grosseto – Fano (E78). L’opera è oggetto di commissariamento in base al Dpcm del 16 aprile 2021. Per quanto riguarda gli investimenti sulla E45, prendono il via per la prima volta i cosiddetti ‘Accordi quadro per itinerari’ che prevedono l’esecuzione di tutti gli ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Prosegue l’impegno diSpa(gruppo FS Italiane) nell’aumentare la sicurezza della propria rete con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di duedi gara per un valore complessivo a base di gara di oltre 395di euro riguardanti 250di euro per lavori di potenziamento e riqualificazione dell’itinerario E45 “Orte Mestre”; oltre 145di euro per lavori di adeguamento del tratto a quattro corsie fra Grosseto e Siena – Lotto 9 e il relativo servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera per l’itinerario della Grosseto – Fano (E78). L’opera è oggetto di commissariamento in base al Dpcm del 16 aprile 2021. Per quanto riguarda gli investimenti sulla E45, prendono il via per la prima volta i cosiddetti ‘Accordi quadro per itinerari’ che prevedono l’esecuzione di tutti gli ...

Advertising

zazoomblog : Anas strade da rifare: bandi per 395 milioni - #strade #rifare: #bandi #milioni - 24Edilizia : Strade, lotto Anas da 145,3 milioni per portare a quattro corsie la Grosseto-Siena - TorePazz : @MazzottaLuana Noi automobilisti spieghiamo che l’anas è le sue strade fanno schifo. - GigiEinaudi : @marattin @recifar Secondo me bisogna dare l’ANAS e la rete strade statali ai Benetton così ci mettono i pedaggi.… - A_Stillavato : RT @StradeAnas: Struttura Territoriale #Anas #Puglia ha dona in beneficienza l’olio ricavato dalla raccolta delle olive prodotte dagli albe… -