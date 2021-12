Anas, bandi da 395 milioni per 'Orte Mestre' e 'Grosseto Fano' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Prosegue l'impegno di Anas (Gruppo FS Italiane) nell'aumentare la sicurezza della propria rete con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di due bandi di gara per un valore complessivo a base di gara di oltre 395 milioni di euro. In particolare, 250 milioni di euro saranno destinati a lavori di potenziamento e ... Leggi su borsaitaliana (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Prosegue l'impegno di(Gruppo FS Italiane) nell'aumentare la sicurezza della propria rete con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di duedi gara per un valore complessivo a base di gara di oltre 395di euro. In particolare, 250di euro saranno destinati a lavori di potenziamento e ...

Advertising

ferpress : #Anas: due bandi di gara da oltre 395 mln per Orte-Mestre e Grosseto-Fano - - MobilitaNews : Anas: bandi da 395 milioni per Orte Mestre e Grosseto Fano - Al via 'Accordi quadro per itinerari' per ridurre impa… - zazoomblog : Anas strade da rifare: bandi per 395 milioni - #strade #rifare: #bandi #milioni - StradeAnas : #GazzettaUfficiale due bandi di oltre 395MLN€ ??250MLN: potenziamento e riqualificazione #E45 Orte Mestre ??oltre 145… -