"AmoR, che move…": sui palazzi di piazza Navona brillano le opere d'arte rinascimentali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma – Due progetti, una straordinaria occasione per ricordare come l'arte rappresenti una risorsa preziosa dalla quale ripartire perché la nostra città torni a essere una Capitale accogliente: fino al 6 gennaio due suggestivi progetti di illuminazione artistica animano le facciate di Palazzo Senatorio in Campidoglio e di Palazzo Braschi e Palazzo Pamphilj a piazza Navona. Partendo dai disegni dei protagonisti del Rinascimento romano, il viaggio visivo 'Nascimento. Ispirazione Romana' proietta sulla facciata di Palazzo Senatorio le immagini di un modello di città fondato sui concetti dell'armonia, della simmetria e della proporzione. Sulla facciata di palazzo Braschi e di palazzo Pamphilj a piazza Navona, il progetto 'AmoR, che move…', della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ...

