Allarme in Serie A, nuove positività al Covid: è incertezza sulla ripresa

Anche il campionato di Serie A deve fare i conti con i nuovi casi di positività al Covid-19, c'è grande incertezza in vista della ripresa della stagione dopo la pausa. La Fiorentina ha annunciato "quattro casi di positività all'interno del gruppo squadra, di cui un calciatore. I test sono stati svolti individualmente e senza alcun contatto tra tesserati, per questo motivo la squadra non entrerà in bolla e potrà proseguire la regolare attività di allenamento", si legge nella nota del club viola. Lo Spezia ha ritardato la ripresa degli allenamenti a causa di due positività riscontrate nel gruppo squadra. Positività al Covid-19 di tre componenti del gruppo squadra all'Empoli.

