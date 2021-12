Alla scoperta della viola d’amore

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) di Olga Chieffi “La fiamma che trabal minimo alito di vento, sempre si raddrizza. Essa diventa dunque l’immagine stessavita eterea,fiamma spirituale che s’innalza verso il Cielo” scrive Bachelard, e la magia delle candele è altresì connessacromia che essa possiede in quanto, in base al colore di cui è costituita. Cromialuce emusica stessa si sono mescolate in un intenso flou lunedì sera, tra le muraSala San Tommaso, nella cattedrale di Salerno, dove si è svolto il primo dei due candlelight concert, organizzato dall’Associazione Gestione Musica. La serata, dal titolo “Notturno”, ha salutato la performance del Quartetto Vetter, composto da Raffaele Tiseo...

Advertising

DiMarzio : Alla scoperta di #Diallo?? - RaiUno : Non prendete impegni, tra poco si parte alla scoperta di nuove #Meraviglie d'Italia! ???? @albertoangela vi aspetta a… - RaiUno : Un viaggio in una città dai mille colori, alla scoperta di luoghi incantati. #StanotteaNapoli con @albertoangela d… - SERYWENDY : @teafreddo ?? : sono molto ma molto felice di averti scoperta qui perché adoro ciò che posti, i tuoi edit, un po’ tu… - fiveintravel : @domanidove @ImpronteNMondo Abbiamo anche incluso questa tappa nel nostro mini tour alla scoperta di Siena e dei su… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla scoperta

La Stampa

...relativesicurezza si fanno progressivamente sempre più importanti. Abbiamo discusso con Robert Rhodin, CEO di KeychainX, un servizio per il recupero dei crypto - wallet perduti, di una...L'album è una sorta di viaggio musicale che portadi sound, artisti e groove estremamente variegati, in grado di enfatizzare la ricchezza che il genere a cui i producer sono da sempre ...Mentre le agenzie spaziali lanciano nuovi telescopi, rover e sonde per cercare pianeti abitabili e vita aliena su altri pianeti e lune del sistema solare, 24 teologi studiano per la NASA come reagireb ...Un'operazione di restauro di un antico elmo del IV secolo a. C. ha portato ad un'epigrafe, Harnste, probabilmente di uno o due dei suoi proprietari ...