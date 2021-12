Albano positivo al Covid: salterà il Capodanno di Canale5 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Albano Albano salterà il Capodanno in musica di Canale5. L’arista pugliese è infatti risultato positivo al Covid e dovrà dunque rinunciare a partecipare allo show in programma per la sera del 31 dicembre in diretta da Bari. Il cantante avrebbe dovuto affiancare Federica Panicucci alla conduzione dello show, ma il virus ha fatto saltare i piani. “Sto bene, ma purtroppo non potrò esserci, mi dispiace moltissimo“, ha affermato Albano al Corriere, spiegando al telefono di aver scoperto di aver contratto il virus con il tampone richiesto dalla produzione Mediaset. Da oggi, dunque, il cantante dovrà restare in isolamento a casa. “Non ho sintomi, sto benissimo, quando l’ho scoperto non mi sembrava vero“, ha aggiunto, confermando la propria assenza allo ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 dicembre 2021)ilin musica di. L’arista pugliese è infatti risultatoale dovrà dunque rinunciare a partecipare allo show in programma per la sera del 31 dicembre in diretta da Bari. Il cantante avrebbe dovuto affiancare Federica Panicucci alla conduzione dello show, ma il virus ha fatto saltare i piani. “Sto bene, ma purtroppo non potrò esserci, mi dispiace moltissimo“, ha affermatoal Corriere, spiegando al telefono di aver scoperto di aver contratto il virus con il tampone richiesto dalla produzione Mediaset. Da oggi, dunque, il cantante dovrà restare in isolamento a casa. “Non ho sintomi, sto benissimo, quando l’ho scoperto non mi sembrava vero“, ha aggiunto, confermando la propria assenza allo ...

