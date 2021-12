Albano positivo al Covid | come sta? L’annuncio a sorpresa

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)al? La notizia a ciel sereno a due giorni dalla serata di Capodanno: grande preoccupazione per lui. Fonte Foto Mediaset Extraalora? Il cantante pare sia risultato contagiato a seguito del tampone proprio a pochi giorni dalla serata di Capodanno. La notizia èta data direttamente dall’artiattraverso un video sul suo profilo Intagram. Carrisi appare nella sua tenuta a Cellino San Marco: “Il virus mi ha colpito…è un nemico squallido e infido ma passerà”. Purtroppoha dichiarato che non sarà presente, quindi, nella serata di Capodanno su Canale 5 che avrebbe dovuto condurre ...

Ultime Notizie dalla rete : Albano positivo

Corriere del Mezzogiorno

Albano positivo al Covid, come sta? La notizia a ciel sereno a due giorni dalla serata di Capodanno: grande preoccupazione per lui.
Il cantante non sarà al Teatro Petruzzelli di Bari la notte del 31: «Quando l'ho saputo non mi sembrava vero. Non ho sintomi, ma purtroppo non potrò esserci» ...