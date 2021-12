ALBANO: NIENTE CAPODANNO DI CANALE 5! SONO POSITIVO AL COVID E RINCHIUSO IN CASA (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il COVID sta di nuovo invadendo l’Italia e tra i nuovi contagiati eccellenti, anche senza alcun sintomo, c’è ALBANO. L’ha scoperto dopo un tampone molecolare fatto in vista del CAPODANNO di CANALE 5 dove avrebbe dovuto affiancare Federica Panicucci e deliziare il pubblico con le sue canzoni più famose. NIENTE da fare. Ora il Leone di Cellino è RINCHIUSO nella sua dimora ma già pensa ai nuovi impegni. Sto bene, ma purtroppo non potrò esserci, mi dispiace moltissimo. Non ho sintomi, sto benissimo, quando l’ho scoperto non mi sembrava vero. Non capisco i no-vax, questa è la terza guerra mondiale e abbiamo un unico nemico comune. Il CAPODANNO lo farò l’anno prossimo. Per ora comanda lui ma io gli ho già preparato il funerale, manca solo la data di morte. Poi faremo ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilsta di nuovo invadendo l’Italia e tra i nuovi contagiati eccellenti, anche senza alcun sintomo, c’è. L’ha scoperto dopo un tampone molecolare fatto in vista deldi5 dove avrebbe dovuto affiancare Federica Panicucci e deliziare il pubblico con le sue canzoni più famose.da fare. Ora il Leone di Cellino ènella sua dimora ma già pensa ai nuovi impegni. Sto bene, ma purtroppo non potrò esserci, mi dispiace moltissimo. Non ho sintomi, sto benissimo, quando l’ho scoperto non mi sembrava vero. Non capisco i no-vax, questa è la terza guerra mondiale e abbiamo un unico nemico comune. Illo farò l’anno prossimo. Per ora comanda lui ma io gli ho già preparato il funerale, manca solo la data di morte. Poi faremo ...

Advertising

bubinoblog : ALBANO: NIENTE CAPODANNO DI CANALE 5! SONO POSITIVO AL COVID E RINCHIUSO IN CASA - maurozanchetta5 : RT @cris4crazy: @Agenzia_Ansa niente capodanno per lei non per te, albano ???? - CIAfra73 : Per #Albano niente #CapodannoInMusica. Lo show musicale di Canale5 dovrà rinunciare al cantante pugliese... ecco i.… - cris4crazy : @Agenzia_Ansa niente capodanno per lei non per te, albano ???? - Unf_Tweet : -