Albano ha il Covid | “Sono asintomatico”

Leggi su zon

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Entrando in quarantena,non potrà essere presente al “Capodanno in Musica” previsto la Notte di San Silvestro su Canale 5 Ha scoperto di essere positivo al-19 dopo aver effettuato un tampone richiesto dalla produzione Mediaset.da oggi si trova in isolamento e non potrà dunque prendere parte al “Capodanno in Musica” previsto su Canale 5 la Notte di San Silvestro, nel corso del quale avrebbe dovuto affiancare la conduttrice Federica Panicucci. Interpellato telefonicamente da Il Corriere della Sera, l’artista pugliese ha chiarito di essere, e vaccinato, non nascondendo la delusione per dover rinunciare alla co-conduzione di “Capodanno in Musica”: “Quando l’ho scoperto non potevo crederci (…) Sto bene, ma purtroppo non potrò esserci e mi dispiace moltissimo”, lanciando infine ...