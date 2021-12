Al Visionario una serata con il meglio dell’animazione europea d’autore (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per chiudere con stile l’anno vecchio e proiettarci con “visionaria” fantasia verso il 2022, torna al Visionario giovedì 30 dicembre alle ore 20.00 IL PICCOLO FESTIVAL dell’animazione. Sullo schermo arrivano i cortometraggi italiani e i vincitori della Main Competition, delle Opere prime e della sezione Green Animation. Cortometraggi animati dalla natura poetica che come sempre ci sorprendono e ci regalano grandi emozioni e che rappresentano il meglio della produzione d’autore europea e non solo. Tra i film in programma il bellissimo Hide di Benjamin Gray, A Film About a Pudding di Roel Van Beek e Orgiastic Hyper Plastic di Paul Bush, tutti e tre incentrati su attualissime tematiche ambientali. Molti i film italiani tra i quali Dreamland di Gianluigi Toccafondo, con uno sfondo romano e una citazione ... Leggi su udine20 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per chiudere con stile l’anno vecchio e proiettarci con “visionaria” fantasia verso il 2022, torna algiovedì 30 dicembre alle ore 20.00 IL PICCOLO FESTIVAL. Sullo schermo arrivano i cortometraggi italiani e i vincitori della Main Competition, delle Opere prime e della sezione Green Animation. Cortometraggi animati dalla natura poetica che come sempre ci sorprendono e ci regalano grandi emozioni e che rappresentano ildella produzionee non solo. Tra i film in programma il bellissimo Hide di Benjamin Gray, A Film About a Pudding di Roel Van Beek e Orgiastic Hyper Plastic di Paul Bush, tutti e tre incentrati su attualissime tematiche ambientali. Molti i film italiani tra i quali Dreamland di Gianluigi Toccafondo, con uno sfondo romano e una citazione ...

