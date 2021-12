Al via la cabina di regia. Il Cts: «Niente quarantena per i vaccinati con booster che lavorano nei servizi essenziali» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Prima la Conferenza delle Regioni con la richiesta di azzerare il periodo di quarantena per chi entra a stretto contatto con un positivo ma è vaccinato con dose booster o ha ricevuto la seconda dose meno di quattro mesi dal contatto. Poi la riunione del Comitato tecnico scientifico, durata oltre quattro ore – dalle 11 alle 15.30 -, che ha elaborato la sua posizione sulle nuove regole della quarantena per gli immunizzati. Alla cabina di regia Covid convocata da Mario Draghi, alle 16.30, a Palazzo Chigi, spetta il compito di fare una sintesi politica tra le sensibilità politiche e scientifiche pervenute da questi due incontri. Se le Regioni sono state tranchant nel chiedere la rimozione della quarantena per tutti i cittadini con un buon livello di immunità, il Cts ha dato parere ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Prima la Conferenza delle Regioni con la richiesta di azzerare il periodo diper chi entra a stretto contatto con un positivo ma è vaccinato con doseo ha ricevuto la seconda dose meno di quattro mesi dal contatto. Poi la riunione del Comitato tecnico scientifico, durata oltre quattro ore – dalle 11 alle 15.30 -, che ha elaborato la sua posizione sulle nuove regole dellaper gli immunizzati. AlladiCovid convocata da Mario Draghi, alle 16.30, a Palazzo Chigi, spetta il compito di fare una sintesi politica tra le sensibilità politiche e scientifiche pervenute da questi due incontri. Se le Regioni sono state tranchant nel chiedere la rimozione dellaper tutti i cittadini con un buon livello di immunità, il Cts ha dato parere ...

