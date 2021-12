(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Unica data toscana e prima nazionale , per unocucito addosso alla bellissima Sala delle Ninfee di Monet e commissionato dal prestigioso Musée national de l'Orangerie di Parigi. È "In ...

Advertising

Nazione_Pistoia : Al Funaro debutta il nuovo spettacolo danzato di Cristiana Morganti -

Ultime Notizie dalla rete : Funaro debutta

La Nazione

... nella Sala delle Ninfee di Claude Monet del Musée National de l'Orangerie, che l'ha commissionata, da lì la decisione di proporla anche in altre sedi a partire daldi Pistoia, che produce il ...Messaggio di saluto anche dall'assessore comunale Sara. Il Natale non è finito con i pranzi ...donata dai volontari AVO all'ospedale Misericordia 26 Dicembre 2021 VINO - Il Chiantiin ...S'intitola «In another place» ed è stato pensato su misura per la Sala delle Ninfee di Monet al Musée de l'Orangerie di Parigi ...Domani, mercoledì 29 dicembre, al Funaro, debutto italiano dello spettacolo ‘In another place’ (ore 19.30 e replica ore 21), performance di e con Cristiana Morganti e Kenji Takagi (coreografia e danza ...