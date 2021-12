Al Chelsea non basta Lukaku: il Brighton pareggia al 91' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Chelsea pareggia 1 - 1 col Brighton, facendosi raggiungere in pieno recupero e lascia per strada punti importanti. I Blues passano al 28' con Lukaku, gol che gli ospiti contestano a lungo per un ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il1 - 1 col, facendosi raggiungere in pieno recupero e lascia per strada punti importanti. I Blues passano al 28' con, gol che gli ospiti contestano a lungo per un ...

Advertising

michiamanoida : Juve e Chelsea sono attualmente i motivi per cui non ho sanità mentale, ma ricordate che seguo il calcio per piacere ai ragazzi. - MCalcioNews : Premier League, Chelsea: I Blues non vanno oltre l'1-1 contro il Brighton, a segno Lukaku - ClaudioAgos : RT @Silver30549881: Il chelsea dopo la giuve non ne vince mezza manco per sbaglio My man from Livorno - R0bby36 : Pareggio più che meritato per il #Brighton che reagisce molto bene allo svantaggio, provandoci fino alla fine. Nuov… - martina_961 : RT @Silver30549881: Il chelsea dopo la giuve non ne vince mezza manco per sbaglio My man from Livorno -