Al Bano positivo al Covid: sta bene ma salterà il Capodanno 2022 in televisione (VIDEO) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche Al Bano è positivo al Covid: il cantante ha annunciato che sta bene ma salterà il Capodanno 2022 in televisione. Al Bano è stato contagiato dal Covid e non potrà partecipare al Capodanno 2022 in televisione: il cantante lo ha annunciato con un VIDEO sui social in cui ha rassicurato i suoi fan dimostrando che sta bene, anche se mancherà alla puntata in onda su Mediaset che darà il benvenuto al nuovo anno. "Ebbene sì, il virus, maledetto virus Covid mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c'era in programma di fare, l'ultima notte dell'anno da Bari con Panicucci e tanti amici come ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche Alal: il cantante ha annunciato che stamailin. Alè stato contagiato dale non potrà partecipare alin: il cantante lo ha annunciato con unsui social in cui ha rassicurato i suoi fan dimostrando che sta, anche se mancherà alla puntata in onda su Mediaset che darà il benvenuto al nuovo anno. "Ebsì, il virus, maledetto virusmi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c'era in programma di fare, l'ultima notte dell'anno da Bari con Panicucci e tanti amici come ...

