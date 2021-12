Al Bano positivo al Covid, salta il Capodanno di Canale 5: “Il maledetto virus mi ha colpito” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La lista dei VIP risultati positivi al Covid continua a crescere: ultimo della lista è Al Bano Carrisi. Dopo Jovanotti, Nicola Savino, Chiara Ferragni e Fedez anche l’artista di Cellino San Marco è stato contagiato, a pochi giorni di distanza dall’ultimo dell’anno. Proprio lui, infatti, avrebbe dovuto affiancare alla conduzione Federica Panicucci per l’evento di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La lista dei VIP risultati positivi alcontinua a crescere: ultimo della lista è AlCarrisi. Dopo Jovanotti, Nicola Savino, Chiara Ferragni e Fedez anche l’artista di Cellino San Marco è stato contagiato, a pochi giorni di distanza dall’ultimo dell’anno. Proprio lui, infatti, avrebbe dovuto affiancare alla conduzione Federica Panicucci per l’evento di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

