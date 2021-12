Al Bano positivo al Covid, salta il Capodanno da Bari (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Al Bano è positivo al Covid e non parteciperà alla serata di Capodanno di Canale 5, in onda dal Petruzzelli di Bari. “Ebbene sì, il maledetto virus Covid – afferma il cantante in un video postato su Instagram – mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c’era in programma di fare: l’ultima notte dell’anno da Bari con Panicucci e tanti amici”. “Sono qui, devo combattere questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce, è il nemico più importante, più squallido che rappresenta un pò il nemico della terza guerra mondiale. Finirà, perchè tutto passa: gli ho già preparato il funerale”. “Mettiamoci un pò ironia, un pò di forza, non piangiamoci addosso”. E aggiunge: “State attenti, colpisce tutti, anche i no vax. E’ ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Alale non parteciperà alla serata didi Canale 5, in onda dal Petruzzelli di. “Ebbene sì, il maledetto virus– afferma il cantante in un video postato su Instagram – mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c’era in programma di fare: l’ultima notte dell’anno dacon Panicucci e tanti amici”. “Sono qui, devo combattere questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce, è il nemico più importante, più squallido che rappresenta un pò il nemico della terza guerra mondiale. Finirà, perchè tutto passa: gli ho già preparato il funerale”. “Mettiamoci un pò ironia, un pò di forza, non piangiamoci addosso”. E aggiunge: “State attenti, colpisce tutti, anche i no vax. E’ ...

Advertising

Corriere : Al Bano positivo, salta il Capodanno di Canale 5: «Ma sto benissimo. Non capisco i no vax» - fanpage : Al Bano è risultato positivo al #Covid: il cantante non sarà presente al #Capodanno di Canale 5 - Mauro26739276 : RT @CalabrLuigi: Omicron “ama” i vip, anche Al Bano positivo dopo tre dosi di vaccino: «Ho già comprato la bara» - nonnona23928040 : RT @GeMa7799: Al Bano positivo al Covid dopo tre dosi di vaccino: «Ebbene sì, il maledetto virus mi ha colpito e ora mi impedisce di fare q… - CalabrLuigi : Omicron “ama” i vip, anche Al Bano positivo dopo tre dosi di vaccino: «Ho già comprato la bara» -