Al Bano positivo al Covid, salta il Capodanno con la Panicucci (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tanto atteso dai fan per la notte del 31 dicembre, Al Bano non sarà a Bari per il consueto Capodanno di Canale 5: il cantante ha infatti scoperto di essere positivo al Covid, motivo per cui non potrà salire sul palco per festeggiare in grande compagnia. Per fortuna, le sue condizioni di salute sono ottime. Come lui stesso ha rivelato, è asintomatico e si è accorto solo per puro caso di essere stato contagiato. Al Bano positivo: come sta A discapito di quell'addio che aveva annunciato ormai alcuni anni fa, Al Bano continua ad essere davvero molto impegnato. Tra concerti, apparizioni televisive e partecipazioni varie, la sua agenda è sempre fittissima di appuntamenti che i fan seguono con attenzione. Tuttavia, ora per lui si impone uno stop: l'artista di Cellino San ...

