Al Bano: "Ho il Covid, sto bene ma salto il Capodanno di Canale 5" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Al Bano Carrisi è risultato positivo al Covid e come annuncia in un video su Instagram non sarà presente al Capodanno di Canale 5 che avrebbe dovuto presentare assieme a Federica Panicucci. 'Mi ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AlCarrisi è risultato positivo ale come annuncia in un video su Instagram non sarà presente aldi5 che avrebbe dovuto presentare assieme a Federica Panicucci. 'Mi ha ...

Advertising

Corriere : Al Bano positivo, salta il Capodanno di Canale 5: «Ma sto benissimo. Non capisco i no vax» - fanpage : Al Bano è risultato positivo al #Covid: il cantante non sarà presente al #Capodanno di Canale 5 - PupiaTv : Al Bano positivo al Covid: “Vinceremo questa guerra. No vax state attenti” - FabioTraversa : RT @Corriere: Al Bano positivo, salta il Capodanno di Canale 5: «Ma sto benissimo. Non capisco i no vax» - SkyTG24 : Al Bano ha il Covid, salterà il concerto di Capodanno a Bari -