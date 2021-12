Al Bano ha il Covid, Capodanno addio: come sta il cantante di Cellino (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Al Bano ha contratto il Covid-19. Per fortuna il cantante settantottenne è vaccinato, con tre dosi, e sembra essere asintomatico. Non ha idea di dove potrebbe aver contratto il virus, ma giura di essere stato sempre attento. Ora dovrà affrontare la quarantena. Per via delle restrizioni non potrà partecipare al Capodanno di Canale 5 al teatro Petruzzelli di Bari. Al Bano Carrisi è positivo al Covid-19. Lo ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera. “Non capisco i no vax“, ha detto il cantante di Cellino. “Io sto benissimo, non mi sembrava vero. Sto bene“. Quindi le condizioni di salute dell’artista sono confortanti. Non avverte febbre né altri sintomi influenzali. Le tre dosi di vaccino hanno funzionato. Al ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Alha contratto il-19. Per fortuna ilsettantottenne è vaccinato, con tre dosi, e sembra essere asintomatico. Non ha idea di dove potrebbe aver contratto il virus, ma giura di essere stato sempre attento. Ora dovrà affrontare la quarantena. Per via delle restrizioni non potrà partecipare aldi Canale 5 al teatro Petruzzelli di Bari. AlCarrisi è positivo al-19. Lo ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera. “Non capisco i no vax“, ha detto ildi. “Io sto benissimo, non mi sembrava vero. Sto bene“. Quindi le condizioni di salute dell’artista sono confortanti. Non avverte febbre né altri sintomi influenzali. Le tre dosi di vaccino hanno funzionato. Al ...

