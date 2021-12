Al Bano Carrisi positivo al Covid: saltano gli appuntamenti in tv. Le sue condizioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il cantante di Cellino San Marco aveva in mente un progetto davvero interessante. Tuttavia, ora si è presentato un problema imprevisto. Al Bano, come sappiamo, ha dato poco terminato la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il cantante di Cellino San Marco aveva in mente un progetto davvero interessante. Tuttavia, ora si è presentato un problema imprevisto. Al, come sappiamo, ha dato poco terminato la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

davided81 : La prova che il Covid non ha paura di nessuno stà nella notizia della positività di Al Bano Carrisi - direpuntoit : Al Bano Carrisi positivo al #Covid: 'State attenti, colpisce tutti, anche i #no vax'. - infoitcultura : Al Bano Carrisi positivo al Covid/ Come sta? 'Nessun sintomo', salta Capodanno in tv - observatorij4 : Oglejte si »Ave Maria - Al Bano Carrisi and Belinda Naccarato« v YouTubu - zazoomblog : Al Bano Carrisi e ha un figlio segreto: ecco svelata la verità! - #Carrisi #figlio #segreto: #svelata -