Air Italy, l'azienda abbandona i suoi 1.300 dipendenti. Nessun rappresentante al tavolo ministeriale sulla proroga della Cig (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Air Italy e il principe Aga Khan tirano dritto. Nessuna apertura ad una proroga della cassa integrazione per gli oltre 1.300 dipendenti della compagnia, in liquidazione dello scorso febbraio. Dal 1 gennaio si troveranno senza occupazione e senza sostegno. Al vertice di oggi, convocato in videoconferenza da ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, i rappresentanti dell'azienda non si sono neppure presentati. Il tavolo di confronto resta comunque aperto su richiesta dei sindacati sino al 31 dicembre giorno di scadenza della Cig che l'azienda non ha chiesto di prorogare. Anzi poco prima del vertice gli stessi liquidatori hanno fatto sapere al ministero che nulla è cambiato rispetto all'ultimo ...

