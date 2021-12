Agente Rugani | «Daniele al Napoli? Il club azzurro ha altre idee»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Davide Torchia,di, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del suo assistito Davide Torchia,di, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del difensore della Juve.– «Non credo che si sposti qualcosa in questo mercato. Le squadre sono più conservative e un pochino meno spendaccione e su questo posso essere anche d’accordo.al? Credo che abbia delleilperché dopo l’interesse degli anni scorsi non hanno avuto determinate. Potrebbe giocare subito contro la Juventus? Il calcio è particolare anche per questo. Ora parliamo di fantasie, però in genere in Italia abbiamo un retaggio culturale ...