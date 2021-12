Afghanistan | Usa nominano inviata speciale per diritti donne

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gli Stati Unitiun'per la difesa deidelleafghane. Si tratta di Rina Amiri, esperta che ha lavorato al Dipartimento di Stato nell'amministrazione Obama. "Come ...

Vogliamo unpacifico, stabile e sicuro, dove tutti gli afghani possano vivere", afferma il segretario di Stato, Antony Blinken. . 29 dicembre 2021... tradizionalmente legate al terzismo,(+38%) e Cina (+50%, che ha già abbondantemente superato, ... ecco come sarà l'esame nel 2022 di Eugenio Bruno e Claudio Tucciritorno al passato, ...Gli Stati Uniti nominano un'inviata speciale per la difesa dei diritti delle donne afghane. Si tratta di Rina Amiri, esperta che ha lavorato al Dipartimento di Stato nell'amministrazione Obama. (ANSA) ...(LaPresse) Decine di donne sono scese per le strade di Kabul chiedendo il rilascio dei beni dell'Afghanistan congelati all'indomani della presa del potere da ...